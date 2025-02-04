كرة نسائية| استدعاء حراس مرمى وادي دجلة في المنتخب الوطني لكرة القدم والصالات

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة احمد رمضان جاد المدير الفني استدعاء حارسة مرمى نادي وادي دجلة فرح سمير علي لمعسكر الإعداد للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم النسائية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٦ للمشاركة في اللقاءائين الرسميين امام منتخب رواندا .

كما قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، استدعاء حارسة مرمى وادي دجلة تقى صبري خليل، لمعسكر إعداد منتخب الصالات للسيدات.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية لتصفيات الأمم الأفريقية بالمغرب .

تدريبات للاعبات بقيادة كابتن محمدي مدرب حراس وادي دجلة

الجدير بالذكر ان اللاعبتان فرح سمير وتقى صبري خضعتا موخراً لعدة تدريبات بقيادة كابتن محمدي مدرب حراس مرمي الفريق، مما ادى الي تحسين أداءهم الفني خلال مشاركتهم في المباريات وهو ما ادى الي اختيار اللاعبتان ضمن قوائم المنتخبات .

كان قد حدد الاتحاد الرواندى لكرة القدم الثالثة عصر يوم 21 فبراير موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندى للسيدات ونظيره المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامة نهائياتها بالمغرب العام المقبل، على أن تقام المباراة بملعب كيجالى بيليه المُغطي بالنجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير ، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير .