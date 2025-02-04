أتالانتا يواجه بولونيا في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط طموحات التأهل

يستعد أتالانتا لمواجهة قوية أمام بولونيا مساء اليوم، ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا، في لقاء يقام على ملعب أتليتي أزوري

يسعى الفريقان لحصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، في مواجهة متكافئة بين فريقين يقدمان مستويات مميزة هذا الموسم.

تشكيل الفريقين للمباراة:

أتالانتا:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيتشي

الدفاع: دجيمسيتي، هيين، كولاسيناك

الوسط: بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري

الهجوم: دي كيتيلاير، ساماردزيك، ريتيجي

بولونيا:

حراسة المرمى: سكوروبسكي

الدفاع: دي سيلفستري، بوكيما، لوكومي، ليكوانيس

الوسط: فرويلر، مورو

الهجوم: ندوي، أودجارد، دومينجيز، دالينجا

يدخل أتالانتا اللقاء بمعنويات مرتفعة بينما يأمل بولونيا في استمرار مشواره الناجح في البطولة ويمتلك أتالانتا أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام بولونيا، حيث انتصر في 5 من آخر 7 مباريات بينهما، لكن بولونيا أثبت هذا الموسم أنه قادر على منافسة الكبار، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.