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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي يُعدل شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري جديد، عن تعديلات على شرائح الدخل وسعر العائد ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تقرر تحديد سعر العائد لفئة محدودي الدخل عند 7.5% متناقص، وذلك لمن لا يتجاوز صافي دخلهم الشهري 10 آلاف جنيه للأفراد و13 ألف جنيه للأسر، بينما يرتفع العائد إلى 8% متناقص لمن يبلغ الحد الأقصى لدخلهم 12 ألف جنيه للأفراد و15 ألف جنيه للأسر.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فتم تعديل سعر العائد ضمن المبادرة ليصبح 12% متناقص، مع تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري عند 20 ألف جنيه للأفراد و25 ألف جنيه للأسر.

شملت التعديلات رفع الحد الأدنى للدفعة المقدمة لكافة الشرائح المستهدفة في المبادرة ليصبح 20% من قيمة الوحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل العقاري وفق شروط أكثر وضوحًا واستدامة.

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