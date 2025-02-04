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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيماء الكومي: القضية الفلسطينية تواجه أخطر تحدياتها

الإعلامية الدكتورة
الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي
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قالت الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، إن القضية الفلسطينية تواجه أخطر تحدياتها وسط مخططات أمريكية وإسرائيلية لفرض واقع جديد لصالح الاحتلال.

وأشارت "الكومي"، خلال برنامج "حوار" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين ليس مجرد انتهاكً للقوانين الدولية، ولكنه محاولة ممنهجة لتغيير ديمغرافي يُهدد حقوق الفلسطينيين، والمنطقة بالكامل.

وأكدت أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا ورافضًا لأي مخطط للتهجير القسري للفلسطينيين، ولا يقبل بأي مساس للأمن القومي المصري، لافتة إلى أن الشعب المصري يثق في القيادة السياسية والقوات المسلحة، حيث كان هناك اصطفافًا لآلاف المصريين أمام معبر رفح للتعبير عن رفض مخططات التهجير الفلسطيني.

 

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