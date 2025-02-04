تعرف على حصاد تنظيم الأسرة بدمياط خلال عام 2024 

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن الوصول الى 276 ألف منتفعة و347 ألف زيارة منزلية من حصاد تنظيم الأسرة بدمياط خلال عام 2024 في إطار جهود مديرية الصحة بدمياط للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط وبقيادة دكتورة تسنيم مايلو نجحت إدارة تنظيم الأسرة في تقديم خدمات مميزة خلال العام، حيث بلغ عدد المنتفعات 276,032 سيدة، منهن 272,287 حصلن على وسائل تنظيم الأسرة، بإجمالي 78,510 سنة حماية. تم صرف 42,613 عبوة حبوب أحادية، 162,835 عبوة حبوب مركبة، 10,574 لولب (هرموني ونحاسي)، 108,560 واقيًا ذكريًا، 49,959 كبسولة إمبلانون، و45,387 حقنة أحادية ومركبة، بالإضافة إلى 24,561 عبوة أقراص موضعية.

على صعيد العيادات المتنقلة، استفادت 2,846 سيدة من الخدمات المقدمة خلال 256 طلعة، وتم صرف 3,022 سنة حماية. كما قدم الطبيب الزائر خدماته لـ 11,811 سيدة خلال 503 زيارة، مع صرف 13,847 سنة حماية.

في الجانب التوعوي، تم تنظيم 888 ندوة داخلية وخارجية، و9,112 ندوة في نوادي المرأة، إضافة إلى 347,952 زيارة منزلية من الرائدات الريفيات. كما تم تدريب الأطباء والممرضات والرائدات من خلال 45 دورة تدريبية. بلغت نسبة تركيب اللولب بعد القيصرية 50.2%، وتم تنفيذ 4 حملات قومية و68 زيارة إشرافية لرفع كفاءة وجودة الخدمة.

تواصل الإدارة جهودها لتحسين الخدمات الصحية وتوعية الأسر بأهمية تنظيم الأسرة من أجل مستقبل أفضل.