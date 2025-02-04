وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: مصر قادرة على تشكيل محور عربي يُفشل مخطط التهجير

قال حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن موقف مصر من قضية التهجير هو جزء من الأمن القومي لمصر، منوهًا بأن مصر بقدرتها وإمكانياتها قادرة على تشكيل محور عربي يُفشل هذا المخطط.

وأشار "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد أمريكا السابقة، حيث أصبحت تمتلك الصين قوة اقتصادية مهمة جدا، وهناك انفتاح عربي على الصين، وروسيا عادت لقوتها.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية هي من تدير قطاع غزة الآن، وهذا يتطلب بعض التعديلات على الوضع، خاصة وأن الوضع في غزة كارثي، وعلينا قبل الحديث عن من يتولى إدارة قطاع غزة أن نتحدث عن من سيتولى إعادة إعمار غزة.

ولفت إلى أن عملية إعمار غزة تحتاج إلى 80 مليار دولار، منوهًا بأن أمريكا لم تعد هي المتحكم الوحيد في الوضع بالعالم، وأمريكا الآن مرتبكة وبحاجة إلى العرب، معلقا: "ترامب في حاجة إلى المال العربي ويجب استفادة العرب من هذا الأمر".

ونوه حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، بأننا نفتقد الحركة الشعبية في المنطقة العربية، مشيدًا باحتشاد المصريين أمام معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن مثل هذه المواقف تُحدث إرباكًا للولايات المتحدة الأمريكية.