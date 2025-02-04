"برجاء احترام رغبتي".. شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها محمد كارتر

أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، دون ذكر أي تفاصيل، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

كتبت شيماء سيف: “قدر الله وماشاء فعل تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش عايزة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير”.

شيماء سيف في السباق الرمضاني 2025

تخوض الفنانة شيماء سيف السباق الرمضاني بمسلسل "إش إش" يدور في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري من تأليف وإخراج محمد سامي.