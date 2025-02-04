أبرزهم عمرو يوسف وأحمد رزق.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء شقيق مصطفى شعبان

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد نجوم الفن والمشاهير على عزاء شقيق مصطفى شعبان الأصغر ماجد، اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان من أبرهم أحمد السقا وعمرو يوسف وأحمد رزق وأحمد خالد صالح وشيري عادل وأحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم.

رحل شقيق مصطفى شعبان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وتم تشييع جنازته من مسجد العطار بمنطقة البتانون في محافظة المنوفية.