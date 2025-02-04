ضبط 697 كيلو أغذية فاسدة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط واعدام ٦٩٧ كيلو من الأغذية ومنتجات الالبان التالفة الغير صالحة للاستهلاك الادمي بناء على تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي و آمن للمواطنين و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية .

قام فريق من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب اغذية ادارة دمياط اليوم بعمل حملة لمراقبة الاغذية .

وجرى المرور على ٣٩ منشأة غذائية متنوعة ، وقد تم ضبط ٣٣ منشأة تدار بدون ترخيص ، و١٠ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها ادارياً ، وتم تحرير ٧٠ محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة.

كما تم إعدام ٣٨٤ كيلو اغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ٣١٣ كيلو منتجات البان منتهية الصلاحية ومقرمشات مجهولة المصدر وتحتوي على الوان غير مصرح بها ، وبالإضافة إلى ذلك تم سحب ٩ عينات للفحص بالمعمل المشترك للتأكد من جودتها.

وتؤكد مديرية الصحة استمرار حملاتها لضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .



تمكنت مديرية التموين في دمياط من تحرير ١٠٠ محضر خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين على الاسواق والمخابز الأمس تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع و مستودعات البوتاجاز، لاحكام الرقابة على تلك المنظومة.. شنت مديرية التموين حملات مكثفة خلال يوم الاحد الموافق ٢ فبراير أسفرت عن تحرير ١٠٠ محضر .

واشار مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين بأن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ١١ محضر و جاءت المخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الإعلان عن قائمة التشغيل وأيضًا عدم الالتزام باشتراطات النظافة.

