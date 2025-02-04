يوم الخير .. مراكز الشباب توزع ملابس وبطاطين في دمياط

بدأت اليوم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، عبر تقنية "زووم" المرحلة الثامنة من مبادرة "يوم الخير"، بمشاركة ٤٦٥ من أندية الفتاة والمرأة ، في ٢٤ محافظة علي مستوي الجمهورية.

شاركت مراكز شباب مدينة السرو واستاد دمياط بمديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب بتوفير الملابس لتقديمها للأسر الأكثر احتياجًا. وتوزيعها ضمن الجهود الرامية إلى التخفيف من أعباء الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء .



ويأتي تنفيذ هذه المرحلة استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة، حيث حظيت المبادرة بإقبال واسع من المتبرعين، الذين تتزايد أعدادهم في كل مرة للمساهمة في تلك المبادرة، وكذلك تأكيداً التزام وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز دور مراكز الشباب في مختلف المحافظات كمراكز خدمة مجتمعية ، مما يسهم في دعم التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب

انطلقت فاعليات ملتقي نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مشروع معا لتنمية الشباب ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب بمركز شباب استاد دمياط ولمدة 10 أيام .

يهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها ، من خلال الميسرين كريم سعيد و فاطمة أبو غربيه حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

و عناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

وعبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية

وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب

بدء فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب عزبة البرج

كما انطلقت فاعليات ملتقي نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب عزبة البرج والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مشروع معا لتنمية الشباب.