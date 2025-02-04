الهلال يحسم الشوط الأول برباعية أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

أنهى الهلال السعودي الشوط الأول من مواجهته أمام بيرسبوليس الإيراني بتقدم كبير (4-0)، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يُقام على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

بدأ الهلال المباراة بقوة، حيث افتتح مالكوم دي أوليفيرا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 10، بعد تمريرة متقنة من روبين نيفيز، ليضع فريقه في المقدمة.

واصل الهلال ضغطه، وأضاف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 25، بعدما استغل تمريرة رائعة من مالكوم، ليسدد كرة قوية تسكن شباك بيرسبوليس.

وفي الدقيقة 38، عزّز سالم الدوسري تقدم الهلال بالهدف الثالث، بعد جملة تكتيكية مميزة مع مالكوم، حيث راوغ الدفاع ببراعة قبل أن يضع الكرة في المرمى واضاف الهدف الرابع فى الدقيقة 45+1، مؤكدًا تفوق فريقه خلال الشوط الأول.

الهلال فرض سيطرته على مجريات اللعب مستغلًا السرعة والمهارات الفردية للاعبيه، فيما عانى الفريق الإيراني من التراجع الدفاعي وعدم القدرة على مجاراة سرعة الهلاليين.

بانتهاء الشوط الأول برباعية نظيفة، يقترب الهلال من تحقيق فوزٍ ثمينٍ يعزز من صدارته في البطولة، في انتظار ما سيقدمه الفريق خلال الشوط الثاني.

وقد جاء تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: سيرجي ملينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيس

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، كايو سيزار ، ماركوس ليوناردو.