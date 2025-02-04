حقوقي: رفع وعي المرأة وتمكينها أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين

أكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن رفع وعي المرأة وتمكينها هو أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، مشيراَ إلى أنه يجب ضمان وصول المرأة إلى التعليم الجيد والمتكامل، بما في ذلك التعليم الأساسي وحتي الجامعي، وشدد على ضرورة توعية المرأة بالقضايا التي تؤثر على حياتها، بما في ذلك حقوق الإنسان والقوانين المدنية وتبسيط قضايا الأسرة والأحوال الشخصية لها لتنميتها وتمكينها من حقوقها.

وطالب «الدنبوقي»، في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز"، بضرورة دعم المرأة في مكان العمل، بما في ذلك توفير فرص عمل متساوية وضمان عدم التمييز ضد المرأة وتوفير بيئة صحيه خالية من التحرش والمضايقات، كما يجب توفير الدعم القانوني للمرأة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية والمساعدة في تقديم الشكاوى خاصة للفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر والغير قادرة للوصول للعدالة.

وأوضح ، أن مواجهة الشائعات يتطلب جهودًا متعددة ومستمرة وأبرزها : يجب تعزيز الوعي حول الشائعات وأثرها السلبي على المجتمع، كما يجب توفير المعلومات الصحيحة حول القضايا التي تؤثر على المجتمع، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الجنائي والقانون المدني، مشدداََ علي أن قدرة الوعي وتأثيره على المجتمع كبيران،

وطالبَ «الدنبوقي» بضرورة العمل علي تعليم المرأة دورها الإيجابي الذي يقوم على تنمية مهاراتها الاجتماعية والثقافية لسد ومحاربة الفجوة بين الجنسين وتمكينها من الوصول للعدالة ورفع مستوى وعيها التكنولوجي لمحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والمساهمة الفعالة في الوصول للحقيقة.

واشار ، إلي أن زيادة تمكين المرأة بـ مواقع صنع القرار يساهم بلا شك في تعزز قدرة النساء على ممارسة حقوقها والاندماج في المجتمع ، كما أن العمل كتف بكتف يعزز وجود مجتمع خالي من التمييز ويضمن العدالة والمساواة لنهوض المجتمع بأكمله.

شهدت مصر الأحد الماضي ندوة بعنوان " معًا بالوعي نحميها"، برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وتنظيم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، جاءت الندوة لتؤكد أهمية الوعي كحجر أساس لتقدم الأمم وحماية المجتمعات من التحديات الفكرية والمخططات الهدامة، كما أن امتلاك المرأة لوعي ثقافي يمكنها فهم وإستيعاب القيم والمعتقدات التي يدين بها مجتمعها، ويتناغم مع قيمها ومبادئها التي تؤمن بها وتترسخ في وجدانياتها.