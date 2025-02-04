بعد اندلاع حريق.. الأمن يتحفظ علي مالك جراج المقطم

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي مالك جراج وقع بداخله حريق بمنطقة المقطم، بسبب قيامه بتأجير المكان كمخزن، بالمخالفة للقانون.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة علي حريق شب في جراج سيارات بمنطقة المقطم، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل جراج سيارات بمنطقة المقطم.

علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتمت عملية السيطرة على الحريق واخماده.