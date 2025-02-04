السيطرة على حريق مصنع أقمشة في جسر السويس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة علي حريق شب في مصنع أقمشة، داخل أحد العقارات بالطابق الأرضي، بمنطقة جسر السويس، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل مصنع أقمشة ومطبعة، بمنطقة جسر السويس.

علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق واخماده.