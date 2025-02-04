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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق مصنع أقمشة في جسر السويس

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة علي حريق شب في مصنع أقمشة، داخل أحد العقارات بالطابق الأرضي، بمنطقة جسر السويس،  دون وقوع خسائر بشرية.
 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل مصنع أقمشة ومطبعة، بمنطقة جسر السويس.
 علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق واخماده.

اشتعال النيران احدي العقارات الحماية المدنية بالقاهرة حريق مصنع أقمشة