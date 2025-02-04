تجديد حبس 5 متهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة داخل مدرسة بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 طلاب وشخصين آخرين، في اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء مما أسفر عن سقوط مصابين داخل مدرسة بدار السلام، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.



جاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة مقطع فيديو، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين، ولاذوا بالفرار، بمواجهة المتهمين بالمقاطع، اقرو بارتكاب الواقعة.

أمرت النيابة بالتحفظ علي المقاطع وفحصها، والتحرى حول الواقعة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (طالب بالمدرسة محل الواقعة "مصاب بسحجة وكدمة") طرف ثان: (طالبين بذات المدرسة "أحدهما مصاب بحرج بالوجه" و2 آخرين) داخل المدرسة المشار إليها نتيجة مشادة كلامية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالآخرين والدلوف للمدرسة والتعدى على بعضهم البعض، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى ( سلاح أبيض – 3 عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.