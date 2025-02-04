ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 5 متهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة داخل مدرسة بدار السلام

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 طلاب وشخصين آخرين، في اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء  مما أسفر عن  سقوط مصابين داخل مدرسة بدار السلام، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.


جاء في التحقيقات أن رواد  مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة  مقطع فيديو، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين، ولاذوا بالفرار، بمواجهة المتهمين بالمقاطع، اقرو بارتكاب الواقعة.
أمرت النيابة بالتحفظ علي المقاطع وفحصها، والتحرى حول الواقعة.

بدأت  الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (طالب بالمدرسة محل الواقعة "مصاب بسحجة وكدمة") طرف ثان: (طالبين بذات المدرسة "أحدهما مصاب بحرج بالوجه" و2 آخرين) داخل المدرسة المشار إليها نتيجة مشادة كلامية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالآخرين والدلوف للمدرسة والتعدى على بعضهم البعض، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى ( سلاح أبيض – 3 عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 طلاب التحرى حول الواقعة التواصل الاجتماعي بالتشاجر بمحكمة جنوب القاهرة