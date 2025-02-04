ضبط قائد سيارة لسيره برعونة بالطريق الدولى الساحلى

(كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بمطروح ... وتحديد وضبط مرتكب الواقعة).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى بمحافظة مطروح وتجاوزه لإحدى النقاط المرورية بالطريق دون التوقف.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبث مقطع الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدات لصفحته وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.