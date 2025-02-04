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الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة لسيره برعونة بالطريق الدولى الساحلى

المتهم
المتهم
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(كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بمطروح ... وتحديد وضبط مرتكب الواقعة).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله  قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى بمحافظة مطروح وتجاوزه لإحدى النقاط المرورية بالطريق دون التوقف.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبث مقطع الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدات لصفحته وتحقيق أرباح مالية.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وزارة الداخلية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدولى الساحلى مطروح