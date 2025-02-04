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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أردوغان: زيارة الرئيس السوري تاريخية وتفتح فصلًا جديدًا من التعاون

الرئيس التركي والرئيس
الرئيس التركي والرئيس السوري الانتقالي
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى تركيا تعد تاريخية، معربًا عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع سوريا ورفع العلاقات إلى مستوى استراتيجي.

وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع الرئيس السوري الانتقالي، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أن فصلًا جديدًا قد بدأ في المنطقة، وليس في سوريا وحدها، مشددًا على أن تركيا ستواصل دعم الشعب السوري في المرحلة الجديدة.

وأضاف أن تركيا ستقدم الدعم اللازم لسوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن الموقف التركي ثابت من احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

كما شدد أردوغان على ضرورة وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب السوري، مؤكدًا دعم تركيا للجهود الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

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