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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة حرامي الدراجات النارية بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
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أحالت نيابة مصر القديمة الحزئية، اليوم، عاطلا بتهمه، مزاولة نشاط اجرامي ، في مجال سرقة الدراجات النارية، وعميل سيئ النية، إلى الجنح.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية،  وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").
تحرر المحضر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أرتكاب وقائع سرقات الدرجات الناريه النيابة العامة