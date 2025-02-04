دبلوماسي روسي: بوتين يريد مناقشة الحرب الأوكرانية مع ترامب لإيجاد حل دائم

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الأجندة يجب أن تشمل القضايا الأساسية العالمية والأمن الاستراتيجي والوضع في أوكرانيا.

وأضاف زاسبكين في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب وعد بإحراز تقدم في الملف الأوكراني في إطار حملته الانتخابية، موضحًا أن بوتين مستعد لمناقشة هذا الموضوع استنادًا إلى مشروع اتفاق إسطنبول الذي تم طرحه أثناء المفاوضات السابقة.

وأكد أنه إذا تم إعادة إحياء هذا المشروع، فسيكون هناك تقدم نحو إيجاد حل للأزمة، مشددًا على أن أهم شيء بالنسبة للجانب الروسي هو تحقيق سلام دائم وليس مجرد هدنة.

وأوضح زاسبكين أن المرجو من اللقاء المحتمل بين بوتين وترامب هو توضيح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لحل نهائي للصراع أم أن الهدف هو مجرد تجميد الوضع، مشيرًا إلى أن النقاش غالبًا ما يدور حول الأفكار الأمريكية لحل الأزمة.