"الحلوة " غنى لها عبد الحليم في فيلم "الخطايا".. نادية لطفي داعمة للقضايا الوطنية

الحلوة التى غنى لها عبد الحليم فى فيلم "الخطايا" وامتعتنا فى دور “مادى” بفيلم "النظارة السوداء" واظهرت قدرتها على اداء الادوار المركبة من خلاله، واكتشفنا خفه دمها مع سعاد حسنى فى للرجال فقط اما قوتها فى الاعمال التاريخية فكانت فى دور “لويزا” بفيلم الناصر صلاح الدين

انها النجمة الكبيرة نادية لطفي التى تحل اليوم ذكرى وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ٤ فبراير عام ٢٠٢٠ وترصد البوابة ابرز المحطات فى حياتها

نادية لطفي من مواليد ٣ يناير ١٩٣٧

اسمها بولا محمد مصطفى شفيق وهو اسمها الحقيقي، ولدت في حي عابدين في القاهرة، لأبوين مصريين، ووالدتها فاطمة من محافظة الشرقية وذلك حسبما أوضحت في لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، وليست بولندية كما أُشيع سابقًا،

حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي) اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

نجحت ناديه لطفي في عمل توازن بين جمالها الاوروبي وبين الرقة والقوة في شخصيتها الفنية مما جعلها محط اعجاب للجمهور والنقاد فكانت جزءا من الحركة الوطنية، شاركت في دعم الجيش المصري خلال حرب اكتوبر، وكانت تدعم القضايا الوطنية فهى فنانة بصمات رحمتها واضحة مع أسر الشهداء عام 1967 (النكسة)، ومع الجنود في الخنادق في حرب الاستنزاف، ومع أبطال المعارك في حرب أكتوبر ثم مع البائسين من أهل الفن، وهي تجمع لصندوق الفنانين ما تستطيع». كما عملت ضمن فريق المتطوعات في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري بعد حرب أكتوبر، إذ أقامت في قصر العيني وأسعفت الجرحى. وثقت المجازر الاسرائيلية في حصار بيروت سنه 82 ونقلت ما شاهدته للعالم.

من حسن حظ الفنانة نادية لطفي انها تعاونت مع كبار المخرجين والمؤلفين فقد تعاونت مع يوسف السباعي واحسان عبد القدوس والدكتور مصطفى محمود و يوسف السباعي في فيلم الناصر صلاح الدين من اخراج يوسف شاهين وفيلم المستحيل للدكتور مصطفى محمود اخراج حسين كمال واحسان عبد القدوس في ابي فوق الشجرة اخراج حسين كمال وايضا لا تطفئ الشمس وانف وثلاث عيون لاحسان عبد القدوس وتعاونت مع نجيب محفوظ في السمان والخريف وقصر الشوق

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل (السبع بنات) ومع الفنان صلاح ذو الفقار مثل (رجال بلا ملامح).

لها سته افلام في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه وهي الناصر صلاح الدين والمستحيل والمومياء والسمان والخريف والخطايا وابي فوق الشجره

بدايه ناديه لطفي كانت حينما اكتشفها رمسيس نجيب وشاركت فى فيلم سلطان "مع فريد شوقي وكانت الانطلاقه الحقيقيه لها في فيلم النظاره السوداء امام احمد مظهر ومن اخراج حسام الدين مصطفى وتوالت بعد ذلك الادوار قدمت ما يقرب من 75 فيلم و كان لها تجربه واحده في الاعمال الدراميه حيث قدمت مسلسل واحد اسمه ناس ولاد ناس مع كرم مطاوع ومسرحيه واحده هي بمبه كشر ومسلسل اذاعي واحد انف وثلاث عيون بطوله عمر الشريف واخراج محمد علوان



قدمت عملا تلفازيا واحداً هو «ناس ولاد ناس» وعملا مسرحيا واحداً هو «بمبة كشر»، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

توفيت شقراء السينما المصرية فى 4 فبراير 2020، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بنزلة شعبية حادة أدت إلى فقدان وعيها ودخولها العناية المركزة ورحلت عن عالمنا تاركه تاريخا مشرف من الوطنية ودعم قضايا الوطن واعمال هامة فى تاريخ السينما المصرية