باسل عادل: "القائمة النسبية بالنظام الانتخابي تحتاج لأحزاب قوية"

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الجدل حول شكل النظام الانتخابي يتجدد مع كل استحقاق انتخابي، مما يشكل مأزقًا سياسيًا يرهق الأحزاب والقوى السياسية.

وقال خلال مشاركته في ندوة "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن مصر بحاجة إلى تخطيط استراتيجي لضمان تمثيل جميع الشرائح والتعددية السياسية.

وتطرق عادل إلى قضية "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا، على أن يتم تقييم مدى تحقيق التمثيل العادل بعد فترة زمنية محددة.

كما تساءل رئيس حزب الوعي عن الاتجاه السياسي للدولة، قائلًا: "هل نرغب في الاصطفاف السياسي نظرًا للظروف الإقليمية الملتهبة، أم نتمسك بالتعددية الحزبية التي يكفلها الدستور في مادته الخامسة؟"

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أشار عادل إلى أن هناك تعارضًا بين النظام الفردي ومبدأ التعددية الحزبية، مؤكدًا أن الانتخابات الوحيدة التي نجح فيها كانت وفق نظام القائمة النسبية، إلا أنه يعارض هذا النظام في ظل الوضع السياسي الحالي، حيث قال: "القائمة النسبية تحتاج إلى أحزاب قوية ومتماسكة، وهو ما نفتقده حاليًا، لأن الأحزاب لا تزال بحاجة إلى بناء حقيقي".