رسميًا.. بايرن ميونخ يقطع الطريق على ريال مدريد بشأن ألفونسو ديفيز

قطع نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، الطريق على ريال مدريد الإسباني بشأن الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز.

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، رسميًا تجديد عقد لاعبه ألفونسو ديفيز حتى نهاية صيف عام 2030.

ألفونسو ديفيز مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2030

يستمر ديفيز مع بايرن ميونخ لمدة 5 سنوات ونصف مقبلة، ليقطع العملاق البافاري الطريق على الملكي، الذي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر بعد نهاية عقده القديم، الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

كان ريال مدريد يأمل التعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعبًا حرًا؛ ليعزز به مركز الظهير الأيسر بشكل مجاني.

توج ديفيز مع البايرن بـ5 بطولات للدوري الألماني، وبطولة دوري أبطال أوروبا 2020، ولعب 25 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع 3 آخرين.

وعلق ألفونسو ديفيز على تجديد عقده مع بايرن ميونخ، قائلًا: «أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي مع هذا النادي الرائع. انضممت إلى بايرن ميونخ عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، وكان هدفي هو التعلم قدر المستطاع كل يوم لأصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزي».

وأضاف: «الآن، أتطلع إلى 5 أعوام أخرى مع الفريق. لقد حققت الكثير هنا بالفعل، لكن ما زال هناك المزيد قادمًا»