انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الـ18 لجوالي وجوالات جامعة طنطا

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الكشفي والارشادي الـ 18 لجوالي وجوالات جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، وبمشاركة 12 كلية من كليات الجامعة.

خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة المهرجان الكشفي والارشادي الـ 18 لجوالي وجوالات الجامعة، الذي تحرص الجامعة على تنظيمه بشكل سنوي، مؤكدا على دعم الجامعة الدائم لجميع الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي تؤكد دائما على أهمية الأنشطة الطلابية لتطوير القدرات البشرية وتذويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المنشود في مختلف المجالات، موجها الشكر لعمداء ووكلاء الكليات لدعهم الدائم والمستمر للأنشطة الطلابية وتأهيل الطلاب، مما ينعكس على تميز مشاركات طلاب الجامعة في مختلف الأنشطة وتحقيقهم مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، مؤكدا على أهمية المهرجان اليوم لدوره في بناء شخصية الطلاب بناء متكاملا، وإعداده وإبراز طاقته الإبداعية وبناء أجيال من طلاب الجامعة قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، علاوةً على تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز العمل بروح الفريق والعمل الجامعي بين الطلاب، إضافة إلى الندوات التوعوية التي يتم تنظيمها والتي تعمل على اثراء خبرات الطلاب وصقل مهاراتهم .

وحرص الدكتور محمد حسين على تفقد جميع عشائر الجوالة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح الطلاب عن تفاصيل حياتهم الكشفية، واطلع على الأنشطة والبرامج التي تنفذها الفرق الكشفية، مشيداً بروح الانضباط والتعاون التي أظهرها المشاركون، متمنيا أن يحقق الطلاب من خلال مشاركتهم في المهرجان أقصى استفادة ممكنه في دعم شخصياتهم وأن يقدموا أفضل ما لديهم من مواهب وقدرات.

أضاف الدكتور مجدى وكوك أن المهرجان يهدف إلى تنمية المهارات القيادية والتعاونية لدى طلاب الجامعة ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات مثل الأنشطة الكشفية، في مجالات الخدمة العامة وتنمية المجتمع، والأنشطة الدينية والثقافية والفنية والرياضية، وغيرها، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة 12 من فرق الجوالة بكليات الجامعة، مما يخلق بيئة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات متنوعة، مؤكداً على أنه سيتم اختيار فريق قوى لينافس باسم الجامعة فى كافه المسابقات، لتعزيز الولاء والانتماء ونشر ثقافة العمل التطوعي.

شهدت الفعاليات إهداء درع المهرجات للدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.