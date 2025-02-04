محمود فوزي: الحكومة تحترم الدستور وتشجع العمل السياسي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق منه، مشيرًا إلى أن إجراء ثلاثة انتخابات نيابية متتالية بتشكيلات مكتملة دون انقطاع يعد من مظاهر الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف فوزي، خلال ندوة "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، المنعقدة بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء وتقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية، مشددًا على تقديرها للأحزاب الداعمة للدولة وكذلك التي تختلف مع الحكومة، حيث يتم التحاور معها في إطار وطني.

وأشار إلى أن الحوار الوطني كان منصة مهمة، لافتًا إلى أن المحور السياسي كان من أبرز محاوره، فيما حظيت لجنة التمثيل النيابي بأهمية خاصة نظرًا لمناقشتها النظام الانتخابي الأمثل.

وأوضح فوزي أن معرض الكتاب هذا العام شهد أنشطة مجتمعية وثقافية مكثفة، وهو ما يعكس الاهتمام بالثقافة والسياسة في آنٍ واحد، مشيدًا بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنظيم الفعاليات.