متحف الزعفران يستضيف معرضًا لأعمال المهندس الإيطالي إرنستو فيروتشي

افتتح في متحف الزعفران معرض لأعمال المهندس المعماري الإيطالي إرنستو فيروتشي، كبير مهندسي القصور الملكية في عهد الملك فؤاد، تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين.

ويأتي هذا المعرض في إطار الدور الثقافي والتعليمي لمتحف الزعفران، الذي يسعى لتعزيز الوعي الأثري بين الطلاب والزوار. تحت إشراف الدكتور ممدوح الدماطي، المشرف العام على المتحف ووزير الآثار الأسبق، وتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار بالقاهرة، يعرض المعرض مجموعة من الصور التي توثق أبرز أعمال المهندس فيروتشي في مجال تصميم القصور الملكية.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير متحف الأثار، إن المعرض سيستمر من 30 يناير حتى 28 فبراير 2020، ويستهدف طلاب وأساتذة جامعة عين شمس، لتعريفهم بأهمية المعمار الإيطالي في تصميم العديد من المباني المميزة في تاريخ مصر المعماري.