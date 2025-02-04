ضبط المتهم بفيديو قيادة سيارة برعونة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية وتعمد تعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.