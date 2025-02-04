بيراميدز يفوز على المنصورة في كأس مصر بثلاثية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره المنصورة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي في دور الستة عشر.

جاء الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة بعدما أرسل مروان حمدي مهاجم بيراميدز كرة عرضية فشل مهند مدافع المنصورة في التعامل معها لتسكن الكرة الشباك.

وقبل نهاية المباراة نجح يوسف أوباما في إضافة الهدف الثاني للفريق السماوي بعد استلام عرضية ارضية من كريم حافظ لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وبعدها مباشرة حصل بيراميدز على ضربة ركنية رفعها محمد الشيبي على رأس المهاجم مروان حمدي الذي أودع الكرة في شباك المنصورة ويتأهل بيراميدز رسميا.

وكان فريق المنصورة، قد تأهل إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على دلفي، بهدفين مقابل هدف، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع فريق المقاولون العرب، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.