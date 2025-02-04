توفير 342 فرصة عمل داخل 9 شركات بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية توفير 342 فرصة عمل داخل 9 شركات بالمحافظة عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل الصادرة اليوم ضمن وظائف وفرص عمل شهر فبراير الحالي.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن توفير وظائف جديدة بمديرية للعمل بالقليوبية يستهدف تنمية الإنسان، والعمل على خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن عدد الوظائف يصل إلى 342 وظيفة في 9 شركات كبرى بالمحافظة ضمن جهود مديرية العمل بالمحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح عطية، أن وظائف مديرية العمل الجديدة ضمن النشرة القومية للتشغيل لشهر فبراير الجاري متوفرة في 9 شركات كبري بإجمالي 342 فرصة برواتب مجزية ومميزات للعاملين.

توفير فرص عمل بالقليوبية

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