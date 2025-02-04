جامعة عين شمس تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

شاركت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

الملتقى الذي أقيم تحت رعاية وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، شهد حضور عدد من رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية.

كما شهد افتتاحًا مميزًا بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاتحادات الطلابية في مصر، وكلمة مسجلة من الوزير أكد خلالها على دور الاتحادات في تعزيز المهارات القيادية والشخصية لدى الطلاب.

كما تم تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية الجدد، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية حول مستقبل الأنشطة الطلابية في مصر، استعرضت مشروع قانون جديد للاتحادات الطلابية من المنتظر مناقشته في مجلس النواب.

وتضمن الملتقى أيضًا ورش عمل مكثفة حول تطوير الأنشطة الطلابية، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تناولت كيفية قياس أثر الأنشطة على الطلاب والمجتمع الأكاديمي.

اختتمت الفعاليات بحفل ترفيهي وأنشطة سياحية بمدينة شرم الشيخ، في حين أكد المسؤولون على أهمية تعزيز دور الاتحادات الطلابية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.