رفعت قمصان: النظام الانتخابي مرتبط بـ "الموروث الشعبي"

أكد اللواء رفعت قمصان، المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، أن النظام الانتخابي في مصر يرتبط بالموروث الشعبي المتوارث عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن النظام الفردي ظل سائدًا منذ عهد الخديوي إسماعيل وحتى الآن.

جاء ذلك خلال ندوة "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، التي تُعقد حاليًا ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتنظيم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح قمصان أن إعداد النظام الانتخابي يعتمد على طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية، معتبرًا أن اختيار نظام انتخابي أكثر ملاءمة للمجتمع يعد أمرًا معقدًا، لا سيما في ظل تعدد الأنظمة الانتخابية وتباين تأثيراتها.

وأضاف أن كل حزب يسعى إلى تحقيق تمثيل قوي، غير أن العمل الحزبي له أسس وتفاصيل عديدة، مشددًا على أن النظام الانتخابي لا ينبغي أن يكون أولوية كبرى في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن القائمة النسبية قد تؤدي أحيانًا إلى تشتت الأحزاب بدلًا من تقويتها، معربًا عن أمله في مناقشة قانون الانتخابات المحلية خلال ندوات قريبا.

وأكد أن تصميم النظام الانتخابي هو مسؤولية الجهات المعنية، بهدف تحسين الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب في المشهد السياسي.