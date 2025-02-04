كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ40 بطريقته الخاصة

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ40 بطريقته الخاصة حيث قاد فريقه النصر السعودي لتحقيق فوز كبير على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل رونالدو هدفين في المباراة، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 44، والثاني في الدقيقة 78، ليصل بذلك إلى هدفه رقم 923 في مسيرته الاحترافية.

الهدف الـ 1000

بهذا الإنجاز، يقترب رونالدو من تحقيق هدفه بالوصول إلى 1000 هدف قبل اعتزاله، حيث يحتاج إلى تسجيل 77 هدف لتحقيق هذا الرقم التاريخي.

يذكر أن رونالدو يحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ النصر، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 115 هدفًا.

كما يتصدر رونالدو حاليًا قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

بهذا الأداء المميز، يواصل رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الحافلة، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.