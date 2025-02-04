بدء فعاليات ندوة "جدل النظام الانتخابي يتجدد" بمعرض الكتاب

بدأت منذ قليل، بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان " جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، والتي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

شارك في الندوة كل من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.

