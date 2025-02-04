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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"ألكسو" تُعلن اختيار "يحيى الفخراني" رمزاً للثقافة العربية لعام 2025

وزير الثقافة والفنان
وزير الثقافة والفنان يحيى الفخرانى
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أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"؛ اختيار الفنان الكبير؛ الدكتور يحيى الفخراني؛ رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر؛ في دورته الحادية عشرة.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً لإسهامات الدكتور الفخراني؛ البارزة؛ في مجال الفن والثقافة العربية، حيث أدى دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية العربية؛ على مدار مسيرته الطويلة، وواصل إبداعاته التي أثرت في الأجيال المختلفة؛ فأصبح رمزًا من رموز الفن المصري والعربي.

حيث تلقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو؛ وزير الثقافة؛ خطابًا من "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"، أثنت فيه المنظمة على ترشيح وزارة الثقافة المصرية؛ للفنان الدكتور يحيى الفخراني؛ وأعربت عن تهنئتها له؛ على اختيار الدول الأعضاء في "الألكسو" له؛ كأحد أهم الشخصيات الثقافية المُكرمة في هذا العام؛ وأشارت المنظمة؛ إلى أن هذا الاختيار هو بمثابة تقدير لدور "الفخراني"؛ البارز؛ في الثقافة والفن العربي.

كما حرص وزير الثقافة؛ على التواصل مع النجم الكبير "يحيى الفخراني"؛ لتهنئته بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الأمة العربية لإبداعاته الثقافية والفنية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يُعد دليلاً على المكانة العالية التي يحظى بها في الوسط الفني والثقافي العربي.

وقال وزير الثقافة: "إن اختيار الدكتور "يحيى الفخراني"؛ كأحد رموز الثقافة العربية؛ إنما هو اعتراف دولي بمكانة الفنان المصري والعربي في مجال الثقافة والفنون؛ ويعكس دور مصر البارز في إثراء الحياة الثقافية والفنية في العالم العربي، ويؤكد أهمية القوى الناعمة في تعزيز التواصل بين الشعوب."

ومن جانبه؛ تقدم الدكتور أحمد ولد أعمر؛ مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ بأسمى آيات التهنئة لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة هذا التكريم المستحق، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للثقافة العربية في المجالات كافة.

 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو الدكتور يحيى الفخراني لاحتفال باليوم العربي للشعر الفن والثقافة العربية الدكتور أحمد فؤاد ه نو