نتيجة الشهادة الإعدادية.. طالبتان تنهيان حياتهما بتناول أقراص سامة بالبحيرة

أقدمت طالبتان بالشهادة الإعدادية في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بمحاولة الانتحار بعد رسوبهما في الامتحان، حيث قامتا بتناول أقراص سامة بهدف إنهاء حياتهما، تم نقل الطالبتين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بضرورة التدخل في الحادث.

وفقا للبلاغ، تم استقبال المستشفى العام للعلاج كلاً من الطالبتين، جنى ج. إ. ورقية م. إ.، اللتين يبلغ عمرهما 14 عامًا، ويقيمان في شارع بولس بدائرة القسم، نتيجة ادعاء تناولهما لأقراص سامة، تم حجز الطالبتين في قسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 م بنسبة نجاح 70.13%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

واعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم 4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالبا وطالبة حضر منهم 37 ونجح 37 طالب بنسبة 100%

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين 11 طالبا وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعه من عصر اليوم ، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.