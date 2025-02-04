أحمد العميد: الصحفيون يواجهون تحديات جسيمة في تغطية النزاعات والحروب

خلال ندوة نقاشية نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تحدث الصحفي أحمد العميد، أحد أبرز المراسلين الميدانيين في تغطية النزاعات المسلحة، عن المخاطر التي تواجه الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الحربية.

وأوضح العميد أن الصحفيين العاملين في مناطق الحروب يواجهون تهديدات مستمرة على حياتهم، حيث يتعرضون لهجمات مباشرة من الأطراف المتنازعة، إلى جانب القصف العشوائي الذي قد يصيبهم أثناء تغطية المواجهات. كما أشار إلى أن خطر الوقوع في الأسر أو التصفية من قبل الجماعات المسلحة يعد تهديدًا دائمًا في مناطق النزاع.

وعلى الصعيد المهني، لفت العميد إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في الحصول على معلومات دقيقة وسط ظروف غير مستقرة، مما يعرضهم لخطر نشر أخبار غير صحيحة أو مضللة. كما تطرق إلى القيود القانونية والضغوط السياسية التي تحد من حرية الصحافة، مما يجعل الصحفيين عرضة للرقابة والتضييق.

وفي ختام حديثه، شدد أحمد العميد على أهمية دعم الصحفيين الميدانيين وحمايتهم أثناء أداء عملهم، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة تعد من الحقوق الأساسية التي يجب الدفاع عنها، مع ضرورة تأمين بيئة عمل آمنة للصحفيين في مختلف أنحاء العالم.