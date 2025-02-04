«التأمين الصحي»: نجاح الطاقم الطبي بمستشفى بهتيم في علاج طفلة من فرط التعرق التعويضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحي نادر ودقيق، لعلاج فرط التعرق التعويضي بالمنظار.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على توفير جميع الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والتدريب المتواصل للفرق الطبية على أحدث وأدق التدخلات الطبية، وضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير مستشفياتها والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الصدر للأطفال في مستشفى بهتيم تُعد الأولى من نوعها في علاج حالات فرط التعرق التعويضي، كما يضم المستشفى عددًا من الخدمات الطبية المتقدمة، منها جراحات القلب للأطفال، وزراعة القرنية والقوقعة، وجراحات الوجه والفكين، إلى جانب العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مستشفى بهتيم يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، يسهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير خمس أسرة للعناية المركزة لمرضى الصدر، مما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى، عن مؤشرات أداء المستشفى خلال عام 2024، حيث تم إجراء 291 عملية قلب مفتوح للأطفال، و344 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب 5000 عملية جراحية لمرضى العيون، و284 عملية زرع قرنية، و276 عملية في مجال جراحات الوجه والفكين، كما شملت الخدمات الطبية أكثر من 12 ألف جلسة غسيل كلوي، و4500 جلسة تخاطب، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 53 ألف فحص معملي وأشعة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، أن علاج حالة فرط التعرق التعويضي، كانت لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، وتم إجراء التدخل العلاجي باستخدام تقنية المنظار، لكيّ العصب السمبثاوي، مما ساهم بشكل فعّال في تخفيف معاناة الطفلة وتحسين جودة حياتها.

من جهته، أكد الدكتور محمد كساب، مدير مستشفى بهتيم، أن العملية تمت تحت إشراف فريق طبي متخصص يضم نخبة من الاستشاريين وطاقمًا تمريضيًا عالي الكفاءة، مؤكداً استعداد المستشفى لاستقبال المزيد من الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من التدخلات الدقيقة، مع الاستمرار في تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المرضى في محافظة القليوبية والمناطق المجاورة.

IMG-20250204-WA0025

IMG-20250204-WA0022

IMG-20250204-WA0023