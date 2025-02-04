وزارة الصحة تناقش منظومة تقييم مديري المديريات استعدادًا لإطلاقها

عقد، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشئون الوقائية والرعاية الأولية، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، اجتماعًا، مع لجنة القيادات لمناقشة منظومة تقييم الأداء الخاصة بمديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، استعدادًا لإطلاق المنظومة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظومة تقييم الأداء تمثل أداة تخطيطية وإدارية متقدمة، تختص بتقييم مديري المديريات وشاغلي الوظائف القيادية بناء على معدلات تنفيذهم للبرامج والمشروعات الصحية وفق منهجية علمية منظمة، مضيفًا أن هذه المنظومة تسهم في ترتيب الأولويات وتحديد الأنشطة الصحية التي تحقق أقصى استفادة ممكنة، فضلاً عن دورها في مراقبة الأداء وتقييم النتائج استناداً إلى مؤشرات دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع تناول المحاور الأساسية التي تستند إليها منظومة التقييم في تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الصحية، ومدى توافقها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، كما ناقش المنهجية المتبعة في تقييم أداء مديري المديريات، والتي ترتكز على معايير تشمل الإنتاجية، الجودة، التخطيط، الحوكمة، الابتكار والالتزام، مع تحديد 15 مؤشراً رئيسياً لقياس الأداء بموضوعية وشفافية.

وفي سياق متصل، أوضح عبد الغفار أن الاجتماع تضمن مناقشة الموقف النهائي للمنظومة عقب دراسة مقترحات وملاحظات مديريات الشؤون الصحية، حيث تم إرسال التصورات الأولية إلى مديري المديريات لإبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم بشأنها، كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال ميكنة منظومة تقييم أداء المديريات، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر فبراير الجاري، بما يسهم في تعزيز كفاءة عملية التقييم وسرعة استخراج النتائج.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان من بينهم الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور محمد عبد الوهاب، الوكيل الدائم لوزارة الصحة والسكان، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزارة، إضافة إلى الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للخدمات العلاجية، والدكتورة هنادي محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

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