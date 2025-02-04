كهربا يتألق في الظهور الأول مع الاتحاد الليبي ويسجل هدفًا أمام المجد

استهل محمود عبد المنعم "كهربا" مشواره مع فريقه الجديد، الاتحاد الليبي، بطريقة مميزة بعدما تمكن من تسجيل هدف في أول مشاركة رسمية له، خلال مواجهة فريق المجد ضمن منافسات الدوري الليبي.

وجاء هدف كهربا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعدما حصل بنفسه على ركلة جزاء عقب مراوغة رائعة لدفاع المجد، ليترجمها بنجاح داخل الشباك، معلنا تقدم فريقه في المباراة.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من كهربا، حيث أظهر انسجامًا سريعًا مع زملائه الجدد، واستعرض مهاراته الفردية التي شكلت خطورة على مرمى الخصم، ما جعله محط أنظار الجماهير الليبية التي تتابع تجربته مع الاتحاد باهتمام كبير.

وكان كهربا قد أتم إجراءات انتقاله إلى الاتحاد الليبي قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واستعادة مستواه المعهود.

ويأمل جمهور الاتحاد الليبي أن يكون كهربا إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما يمتلكه من خبرات في الملاعب الإفريقية، والتي قد تساعد الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم الجاري.