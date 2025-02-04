مستشار وزير الخارجية الأوكراني: كييف لم تبدأ الحرب وتطالب بالسلام الكامل

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن كييف لم تبدأ الحرب مع موسكو، مؤكدًا أنه لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا لا تسعى إلى هدنة، بل تطالب بتحقيق سلام كامل.

وأشار ميكيتينكو إلى أن روسيا فقدت حوالي 48 ألف جندي بين قتلى وجرحى خلال شهر يناير على الجبهات الأوكرانية، بالإضافة إلى احتلالها نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية.

ورغم التقدم البطيء على الجبهات، أكد أن روسيا تواصل قصف المدن الأوكرانية السلمية باستخدام صواريخ باليستية، إلى جانب تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مختلف المدن الأوكرانية كل ليلة.