ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار وزير الخارجية الأوكراني: كييف لم تبدأ الحرب وتطالب بالسلام الكامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن كييف لم تبدأ الحرب مع موسكو، مؤكدًا أنه لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا لا تسعى إلى هدنة، بل تطالب بتحقيق سلام كامل.

وأشار ميكيتينكو إلى أن روسيا فقدت حوالي 48 ألف جندي بين قتلى وجرحى خلال شهر يناير على الجبهات الأوكرانية، بالإضافة إلى احتلالها نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية.

ورغم التقدم البطيء على الجبهات، أكد أن روسيا تواصل قصف المدن الأوكرانية السلمية باستخدام صواريخ باليستية، إلى جانب تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مختلف المدن الأوكرانية كل ليلة.

الطائرات المسيرة المدن الأوكرانية أوكرانيا صواريخ باليستية وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو وزير الخارجية