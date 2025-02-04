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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. بيراميدز يتقدم على المنصورة في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز
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انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي بيراميدز مع نظيره في المنصورة بمسابقة كأس مصر، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد. 

جاء الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة بعدما أرسل مروان حمدي مهاجم بيراميدز كرة عرضية فشل مهند مدافع المنصورة في التعامل معها لتسكن الكرة الشباك. 

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على زد في المباراة النهائية.

وتأهل فريق المنصورة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على دلفي، بهدفين مقابل هدف، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

وينتظر فريق المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

بيراميدز المنصورة السماوي كاس مصر