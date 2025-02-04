استدعاء أسماء البسيوني وإسراء الهيشي لمنتخب الصالات للسيدات

استدعى الاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعبة أسماء البسيوني لاعبه نادي اتحاد بسيون الي معسكر الإعداد لمنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية.

كما استدعى الاتحاد اللاعبة إسراء الهيشي لاعبة نادي شباب الإبراهيمية الي معسكر منتخب الوطني لكرة الصالات النسائية.

يأتي ذلك في إطار تأهيل وإعداد اللاعبات قبل بداية المشوار الإفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

واعلن الاتحاد المصري انه سيتم استدعاء اللاعبات بداية من يوم السبت المقبل الموافق ٨ فبراير وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٢ فبراير بمجمع صالات حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر .

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية السابقين، وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.



