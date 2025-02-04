بمشاركة أحمد حجازي.. نيوم يتعثر أمام الجبيل في دوري «يلو»

تعثر فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بالتعادل مع نظيره الجبيل بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

شارك حجازي أساسيًا مع نيوم ضد الجبيل، ولعب المباراة كاملة، في مواجهة شهدت مشاركة الجزائري سعيد بن رحمة صفقة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من ليون الفرنسي.

انتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما تقدم مباي دياني لصالح نيوم في الدقيقة الخامسة، وأدرك فينيسيوس باربوزا التعادل لفريق الجبيل في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، سجل دياني الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يخطف فينيسيوس باربوزا التعادل في الوقت القاتل وذلك في الدقيقة 90+5.

أرقام أحمد حجازي مع نيوم

بذلك، شارك أحمد حجازي للمباراة الرابعة على التوالي مع نيوم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليخوض 10 مباريات في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، ظل نيوم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 38 نقطة، بينما وصل رصيد الجبيل إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.