أزمة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة.. نتائج مشوهة وغضب عام يعصف بالمنظومة التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025 أمس الأول الأحد، وسط أجواء من الجدل والغضب بسبب سلسلة من الإخفاقات التي شابت العملية الامتحانية، بدءًا من مراحل صفوف النقل وصولًا إلى إعلان النتائج.

شهدت الفترة الماضية شكاوى واسعة من أولياء الأمور حول عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب في ظل تفاوت صعوبة الأسئلة من إدارة تعليمية إلى أخرى، إلى جانب وجود أسئلة تعجيزية لا تتماشى مع المواصفات الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة في امتحانات النقل.

تفاقمت المشكلة بعد إعلان النتيجة حيث رصد العديد من الطلاب وأولياء الأمور أخطاء في النتائج الأولية المتاحة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

النتائج المعلنة الكترونيًا لم تتطابق مع الدرجات التي ظهرت لاحقًا عند استلامها من المدارس، مما أثار حالة من الارتباك وانتقادات واسعة تجاه منظومة التصحيح.

الإخفاقات لم تقف عند هذا الحد، إذ شهدت الامتحانات أيضًا مخالفات صريحة لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، التي تمنع مشاركة معلمي الحصة في عمليات التصحيح والمراقبة، نظرًا لغياب أي مسؤولية قانونية تقع عليهم.

ورغم تأكيد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سماح إبراهيم، أن التعليمات قد تم تطبيقها بالفعل وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بصرامة، أشار عدد كبير من معلمي الحصة إلى أنهم شاركوا بالفعل في أعمال المراقبة والتصحيح دون تلقي أي مقابل مادي.

الشهادة الإعدادية

على صعيد آخر، انتشرت تداول امتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد دفع استمرار ذلك إلى اتخاذ مديرية التربية والتعليم قرارا بتأجيل اختبار مادة التربية الدينية بعد ورود أنباء عن تسريبه.

كما أثار التأخير في إعلان النتيجة انتقادات إضافية، في حين لم يخرج مسئول بالمديرية يحدد موعد إعلانها، وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 72.94% مقارنة بنسبة 78.4% العام الماضي.

كما وفرت المديرية وسائل متعددة للحصول على النتيجة، بما في ذلك الاتصال بالأرقام الأرضية والمحمولة بمقابل مادي.

في ضوء ذلك، تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارًا من غدًا الأربعاء ولمدة 15 يومًا، مقابل رسوم قدرها 35 جنيهًا للمادة.

يبقى التساؤل على لسان المعلمين وأولياء الأمور: إلى متى تستمر هذه الأزمات التي تؤثر على مصداقية العملية التعليمية ومستقبل آلاف الطلاب؟