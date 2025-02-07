تموين الإسكندرية تطلق معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة

حرصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لتوفير جميع السلع لكافة المواطنين بأسعار منخفضة وبجودة عالية، مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة جشع التجار، من خلال إقامة فعاليات معارض أهلا رمضان في 12 فرعًا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة.

وهذه المبادرة ضمن مجموعة توجهات أخيرة كانت تعمل عليها مديرية التموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير السلع الأساسية ومتطلبات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك، وخصوصاً السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح و التمور و الزبيب و جوز الهند و قمر الدين و الزيوت و السمن و السكر والأرز والمكرونات و الدقيق و اللحوم الطازجة و الدواجن و غيرها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إطلاق العديد من المعارض والمنافذ ومن بينها أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلي 30 ٪ عن مثيلاتها بالأسواق.

وكشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار الشنط الخير والتي تبدأ من 150 سعر الشنطة و180 و250 وصولا إلى 300 ج سعر الشنطة الواحدة، كما يأتي سعر البلح لوكس 21 للكيلو الواحد، وسعر التمر بـ 320، سعر قمر الدين 75ج، وسعر التمر السيوي 110، وسعر التمر العادي 54ج، أما عن البلح الناشف بـ 21 الكيلو.

ومن أبرز المعارض التي لاقت إقبال كبير، ومجمع ابو طالب بابو قير ، معرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر، معرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية، معرض مجمع بجناكليس طريق الحرية ، معرض مجمع بلوكلى ببوكله طريق الحرية، معرض مجمع محرم بك بمحرم بك، معرض مجمع وهدان بالمنشية، معرض مجمع الازاريطة بالازاريطة، معرض مجمع ابو العباس ببحرى، معرض مجمع البيطاش بالعجمى ، معرض مجمع سيدى مسعود بالعامرية، معرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير.

هذا و قد شدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها للرقابة على كافة الأسواق للتأكد من توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة و جودة عالية و ضمان الالتزام بالاعلان عن الأسعار و متابعة معارض اهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد مع استمرار فتح منافذ ومعارض جديدة في مختلف أحياء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.