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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة المتهم بقتل شاب في العجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة المتهم بقتل شاب بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.

وتلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على شاب به آثار ذبح وسط الشارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على شاب به آثار ذبح وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

إحالة المتهم العثور علي شاب المتهم بقتل شاب شرطة العجوزة