محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين حملة "إفطار صائم"

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحتفالية مؤسسة مصر الخير بتدشين حملة إفطار صائم لعام 2025 والمُقامة باحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، والدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والسفير طارق بن علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر في مصر، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، والمهندسة أمل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بالمؤسسة، والدكتور أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة وعدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

أعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن سعادته بالمشاركة في الإحتفالية التي نظمتها مؤسسة مصر الخير للعام الـ 13 علي التوالي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ،مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

أشاد المحافظ بالدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في تقديم خدمات ومساعدات للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل وكذلك الدور المميز للمتطوعين المشاركين في الحملة وحماسهم المشرف ، مؤكداً أن الحملات الخيرية تساهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لديها خطة موضح بها الإحتياجات الفعلية بكل قطاع خدمي وتسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات للتغلب على أوجه القصور بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والإستفادة من المبادرات المجتمعية لخدمة الأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً بالمناطق المحرومة بقرى ومراكز المحافظة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم.