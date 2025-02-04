حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة نقل من سائق بالإكراه بـ15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة نقل من سائق بالإكراه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة سيارة نقل من مواطن بالإكراه.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، في ضبط ( 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" )، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة سيارة نقل من أحد الأشخاص عقب تواصل أحدهم معه هاتفياً وإستدراجه وتهديده بسلاح أبيض.