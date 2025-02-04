حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة نقل من سائق بالإكراه بـ15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة نقل من سائق بالإكراه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة سيارة نقل من مواطن بالإكراه.
ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، في ضبط (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية")، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة سيارة نقل من أحد الأشخاص عقب تواصل أحدهم معه هاتفياً وإستدراجه وتهديده بسلاح أبيض.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم وشقيق المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط ( السيارة المستولى عليها – "الهاتف المحمول والسلاح الأبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.