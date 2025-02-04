الأنبا سيرابيون يزور الفلبين ويترأس قداسات في مختلف الكنائس

قام الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس، بزيارة إلى الفلبين خلال الفترة من التاسع والعشرين من يناير الماضي وحتى الثاني من فبراير الجاري، حيث كان في استقباله الأنبا رويس، الأسقف العام لآسيا.

خلال زيارته، ترأس الأنبا سيرابيون القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في كيزون سيتي، بالعاصمة مانيلا.

كما ترأس القداس في كنيسة القديس مار مرقس في تاكلوبان، حيث التقى بالمصلين بعدها.

وترأس القداس في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس في سيبلايا، نيجروز، قبل أن يعود ليترأس قداس الأحد الرابع من شهر طوبة في كنيسة السيدة العذراء الجديدة في كيزون سيتي.

كما عقد الأنبا سيرابيون عدة لقاءات مع أبناء الكنيسة في المدن التي زارها، مستمعًا إلى احتياجاتهم الروحية والتواصل معهم.