الخميس.. انطلاق ورشة صناعة الفيلم الروائي القصير ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية

ينظم المركز القومي للسينما، ورشة تدريبية بعنوان «من الفكرة حتى الشاشة» لصناعة الفيلم الروائي القصير، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ26، برئاسة المخرجة هالة جلال، والمقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري.

تنطلق الورشة يوم الخميس المقبل، 6 فبراير في العاشرة صباحًا، وتتضمن برنامجًا نظريًا وعمليًا، مع إمكانية تنفيذ مشروع فيلم قصير في نهايتها، كما يشترط على المشاركين الالتزام بمواعيد الحضور الصباحية.

ويحاضر في الورشة نخبة من المتخصصين في مجالات السيناريو، والإخراج، والتصوير، حيث يقدمون للمشاركين تدريبًا مكثفًا على مراحل صناعة الفيلم من التطوير إلى التنفيذ.

يشار إلى أن التسجيل في الورشة بقصر ثقافة الإسماعيلية، مع العلم أن الاشتراك بأسبقية التسجيل.