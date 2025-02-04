ترمب يعيد فرض سياسة "أقصى ضغط" على إيران بقرار جديد

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيصدر، يوم الثلاثاء، توجيهًا جديدًا يعيد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.

وتهدف هذه السياسة، وفقًا للمسؤول، إلى حرمان إيران من أي مسار محتمل لامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى مواجهة "نفوذها الخبيث" في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن التوجيه الرئاسي سيلزم وزير الخزانة الأمريكي بفرض "أقصى ضغط اقتصادي" على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات وآليات تنفيذ صارمة على الجهات التي تنتهك العقوبات القائمة.

كما سيقوم وزير الخارجية الأمريكي بتعديل أو إلغاء بعض الإعفاءات من العقوبات، والتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ حملة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وفقًا للمصدر ذاته.